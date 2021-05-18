الامارات | 49 ألف مكالمة لشرطة دبي في عطلة العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن 49 ألف مكالمة لشرطة دبي في عطلة العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، العقيد تركي بن فارس، إن شرطة دبي تلقت 49 ألفاً و46 مكالمة، خلال عطلة عيد الفطر (من 11 إلى 14 مايو)، بينها 35 ألفاً و65 مكالمة على الرقم (999)، و13 ألفاً و981 مكالمة على مركز الاتصال (901).

وأوضح أن مركز الاتصال استقبل 481 رسالة عبر البريد الإلكتروني، و230 رسالة من خلال خدمة «الدردشة» عبر الموقع الإلكتروني، حيث طرح متعاملون استفسارات واقتراحات على الموظفين المُختصين في مركز الاتصال وأجابوا عنها بشكل فوري وبمهنية عالية.

وأضاف بن فارس أن إدارة مركز القيادة والسيطرة سجلت كثيراً من الحوادث المرورية راوحت ما بين البسيطة والبليغة نتيجة القيادة بسرعة زائدة وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، إضافة إلى عدم التزام بعض السائقين بخط السير، مناشداً جميع السائقين ومستخدمي الطريق بالابتعاد عن الممارسات الخاطئة عند قيادة المركبة وتوخي الحيطة والحذر لدى الاقتراب من التقاطعات، والتأكد من خلو الشارع من المشاة، خصوصاً في مناطق عبور المشاة وفي الأحياء السكنية.

وناشد الجمهور بعدم الاتصال بالرقم (999) إلا في الحالات الطارئة، والاتصال على الرقم (901) في الحالات غير الطارئة وحال الاستفسار عن الخدمات المقدمة، والتي يقدمها ضباط وأفراد شرطة مؤهلون في الرد على المكالمات ومساعدة الجمهور وإسعادهم، مؤكداً أن مركز القيادة والسيطرة يتمتع بأهمية قصوى وطبيعة عمل حساسة كونه المستجيب الأول للبلاغات الطارئة، لذلك وجب التنويه بضرورة الاتصال فقط في الحالات الطارئة على الرقم 999.

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