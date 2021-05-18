الامارات | «راصد الشارقة» تضبط 115 كيلوغرام مخدرات بالعيد

شكرا لقرائتكم خبر عن «راصد الشارقة» تضبط 115 كيلوغرام مخدرات بالعيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بأنها وجّهت ضربة موجعة لتجار ومروجي المخدرات بعملية نوعية أطلقت عليها «راصد»، واستطاعت خلالها إحباط محاولة تهريب وترويج أكثر من 115 كيلوغراماً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وضبط ما يزيد على 51 ألف قرص مخدر قبل دخولها إلى الدولة، وذلك خلال فترة عيد الفطر المبارك، كما تمكنت من ضبط أفراد التشكيل المخوّل بإدخال وترويج تلك الكميات والبالغ عددهم سبعة أشخاص جميعهم يحملون جنسية دولة آسيوية.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، المقدم ماجد العسم، إن الإدارة تلقت معلومات مؤكدة تفيد بمحاولة إدخال كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى الدولة عبر المياه الإقليمية، ضمن منطقة اختصاص إمارة الشارقة، وعليه تم تشكيل فرق عدة من ذوي الاختصاص لضبط تلك السموم ودحض عملية التهريب، والقبض على أفراد التشكيل الضالعين في تلك القضية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جهاز حماية المنشآت والسواحل البحرية، وعدد من الجهات المعنية؛ من أجل إحباط تلك العملية ومنع دخول هذه السموم إلى الدولة. وأضاف أن تلك الجهود تكللت بضبط 115 كيلوغراماً و267 غراماً من المواد المخدرة، و51 ألفاً و790 قرصاً مخدراً، بالإضافة إلى إلقاء القبض على أفراد التشكيل البالغ عددهم سبعة أفراد بعد متابعة تحركاتهم، ورصد أماكن وجودهم في عدد من إمارات الدولة.

وأوضح العسم أن ذلك التشكيل العصابي، الذي حاول أفراده إدخال تلك السموم إلى البلاد خلال أيام عيد الفطر المبارك، كان يظن أن فترة الاحتفال بالأعياد، فرصة مواتية ووقت مناسب لإدخال تلك المواد المخدرة دون أن ترصدهم أعين رجال الشرطة، لافتاً إلى أن أجهزة الشرطة كانت لهم بالمرصاد وتمكنت من إحباط العملية وضبط المتورطين فيها. وأكد أن الأجهزة الشرطية على جاهزية تامة لردع أصحاب النفوس الضعيفة ومنعهم من استهداف شباب الوطن، مشيداً بالتعاون المثمر بين كل إدارات مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، وعلى الدور الفعّال لجهاز حماية المنشآت والسواحل البحرية - السرب الثالث - في التصدي والعمل على إحباط عمليات التهريب وإلقاء القبض على تجار ومروجي المخدرات. ودعا أفراد المجتمع إلى ضرورة تفعيل دورهم المجتمعي بتضافر جهودهم مع جهود الأجهزة الأمنية من خلال تعاونهم الإيجابي للتصدي لمروجي هذه الآفة، وذلك بالإبلاغ الفوري والاتصال المباشر بالجهات المختصة على الرقم 8004654 أو التواصل على البريد الإلكتروني [email protected] في حال رصد أو ملاحظة أي ظاهرة سلبية أو تصرّف مريب من شأنه التأثير في أمن واستقرار وسلامة أفراد المجتمع، وذلك في سبيل حماية الشباب من الوقوع فريسة في براثن عصابات المخدرات.

• شرطة الشارقة ألقت القبض على 7 متورطين في الجريمة، بالتعاون مع «حماية المنشآت والسواحل».

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