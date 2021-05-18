الامارات | رأس الخيمة تسجل 286 حادثاً مرورياً بعطلة العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة تسجل 286 حادثاً مرورياً بعطلة العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل مكتب الإحصاء في إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، وقوع 286 حادثاً مرورياً بسيطاً خلال عطلة عيد الفطر، تعاملت معها شركة «ساعد» من بينها أربعة حوادث أسفرت عن وقوع ثماني إصابات راوحت بين البسيطة والمتوسطة.

وأفاد قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، بأن غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة تلقت 5008 مكالمات خلال عطلة عيد الفطر المبارك تنوعت بين بلاغات عن حوادث مرورية وشكاوى من ازدحام خانق واستفسارات مختلفة.

وأوضح أنه تم التعامل مع جميع المكالمات الواردة من قبل الأقسام والجهات المعنية وفقاً لطبيعة كل مكالمة بالشكل المطلوب والرد على استفسارات الجمهور في وقت قياسي.

وأشاد النعيمي بالجهود المبذولة خلال عطلة عيد الفطر لضمان انسيابية الحركة المرورية، مثمناً التعاون من قبل أفراد الجمهور في الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية واتباع إرشادات رجال المرور المنتشرين في جميع أنحاء الإمارة، مؤكداً أنه تم التعامل مع الحالات والنداءات كافة في زمن قياسي، انطلاقاً من استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى دعم مؤشر الأمن والأمان وتعزيز ثقة الجمهور.

ولفت إلى أن شرطة رأس الخيمة بإداراتها وأقسامها وأفرعها كافة سخرت خبراتها البشرية وإمكاناتها للاستعداد والجاهزية، لتوفير أعلى معايير الأمن والأمان والسلامة في الطرق لأهالي رأس الخيمة وزوارها خلال عطلة العيد، انطلاقاً من حرصها على أداء واجبها المهني والوظيفي والإنساني، وتماشياً مع توجيهات وزارة الداخلية التي تضع الفرد وسلامته على سلم أولوياتها.

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