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الامارات | «كهرباء الشارقة» تنجز 6 محطات توزيع

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الشارقة ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ست محطات توزيع جهد 33 كيلوفولت، وتمت إضافتها إلى شبكة نقل وتوزيع الطاقة، تشمل محطات «مويلح 6» و«الممشى1» و«الخالدية 3» و«المجاز11» و«المطار 3» ومنطقة الصجعة الثانية، وتم تشغيلها خلال الفترة من بداية العام الجاري إلى شهر أبريل الماضي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتنفيذ برنامج لتطوير وتعديل الشبكات، وإنجاز مشروعات محطات لتوزيع الكهرباء.

وأوضحت مدير إدارة التخيل الهندسي، المهندسة مي الليم، أن المشروعات التطويرية والمحطات الجديدة التي تم إنجازها وفق جدول زمني، وبجودة وكفاءة عالية، ستسهم في تحقيق الثبات والاستقرار لشبكة الكهرباء وتوزيع الأحمال في مناطق عدة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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