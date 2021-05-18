الامارات | 1229 إصابة جديدة بـ «كورونا».. وحالتا وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1229 إصابة جديدة بـ «كورونا».. وحالتا وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 141 ألفاً و947 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، للاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ أسهمت في الكشف عن 1229 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 547 ألفاً و411 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1633 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1217 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 527 ألفاً و519 حالة.

وأعلنت عن تقديم 38 ألفاً و706 جرعات من لقاح «كورونا» خلال الساعات الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 11 مليوناً و489 ألفاً و475 جرعة.

• 38706 جرعات من لقاح «كوفيد-19» تم تقديمها خلال 24 ساعة.

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