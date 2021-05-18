الامارات | إغلاق منطقة ألعاب و3 مغاسل خالفت إجراءات «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منطقة ألعاب و3 مغاسل خالفت إجراءات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي بأنها أغلقت أربع مؤسسات وحذرت 22 أخرى، بسبب مخالفة التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، أول من أمس، خلال 2390 زيارة تفتيشية على المؤسسات التي تندرج تحت مهامها الرقابية، فيما بلغت نسبة الالتزام بالإجراءات نحو 98%. وحسب البلدية، تم إغلاق منطقة ألعاب في منطقة القوز لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإقامة حفلة عيد ميلاد، كما تم إغلاق ثلاث مغاسل في منطقة نايف لعدم الالتزام بالممارسات الصحية، والنظافة الشخصية.

وشددت على ضرورة التزام المؤسسات بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى «كورونا»، مشيرة إلى أنها تنفذ يومياً أكثر من 2000 زيارة تفتيشية على المؤسسات التي تندرج تحت مهامها الرقابية.

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