شرطة الشارقة تحبط ترويج 115 كيلوجراماً و51 ألف قرص مخدرات

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تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطه الشارقة، من توجيه ضربة موجعة لتجار ومروجي المخدرات بعملية نوعية أطلق عليها «راصد»، واستطاعت خلالها إحباط محاولة تهريب وترويج أكثر من 115 كيلوجراماً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وضبط ما يزيد على 51 ألف قرص مخدر قبل دخولها إلى الدولة، وذلك خلال فترة عيد الفطر المبارك، كما تمكنت من ضبط أفراد التشكيل المخول بإدخال وترويج تلك الكميات والبالغ عددهم (7) أشخاص، جميعهم من الجنسية الآسيوية.

وأفادت المعلومات التي تلقتها شرطة الشارقة، بمحاولة إدخال كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى الدولة عبر مياهها الإقليمية ضمن منطقة اختصاص إمارة الشارقة، وعليه تم تشكيل عدة فرق من ذوي الاختصاص لضبط تلك السموم ودحض عملية دخولها، والقبض على أفراد التشكيل الضالعين بتلك القضية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جهاز حماية المنشآت والسواحل البحرية، وعدد من الجهات المعنية، من أجل إحباط تلك العملية قبل دخولها للإمارة.