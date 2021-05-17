ابوظبي - سيف اليزيد - لمياء الهرمودي (الشارقة)

قال مجلس الشارقة للتعليم إن ممرضي قسم الرعاية الصحية التابع للمجلس قدموا دوراً كبيراً وملحوظاً في خط الدفاع الأول خلال فترة انتشار وباء كوفيد- 19، وذلك بالتعاون يداً بيد مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع منذ بداية الجائحة.

وأضاف المجلس بأنه تم انتداب 105 من الهيئة التمريضية على المراكز وخيم التطعيم لإعطاء لقاح كوفيد-19والقيام بواجبهم نحو الوطن في بداية حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وتطوعت 29 ممرضة بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية، في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا لكبار السن بإمارة الشارقة بالمنازل.

كما قام مجلس الشارقة للتعليم بتدريب 12 فرداً من الهيئة التمريضية، وتأهيلهم للعمل بلجنة التقصي الوبائي التابعة للطب الوقائي بهدف تقصي الحالات المصابة، والمخالطين من طلبة، وعاملين بالمدارس والحضانات الخاصة، بالإضافة إلى الحضانات الحكومية بإمارة الشارقة.

فيديو.. انتداب 105 من الهيئة التمريضية لإعطاء لقاح كوفيد-19 برأس الخيمة

كما تم اعتماد الخطط التدريبية للهيئة التمريضية خلال العطلة الدراسية، بهدف التدريب والتطوير من قبل مدربين معتمدين من جامعة الشارقة والمعهد الأميركي للدراسات الاحترافية، كما سيتم عمل ورشة تعريفية بالدليل الإرشادي للتغذية الصحية بمراكز الطفولة المبكرة للعاملين بالحضانات الحكومية التابعة لمجلس الشارقة للتعليم.

وقام مجلس الشارقة للتعليم بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بالمرور على المدارس الخاصة والحضانات الخاصة والحضانات الحكومية بالإمارة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلبة والأطفال.

ومع إعادة افتتاح الحضانات، تقوم ممرضة الحضانة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وقياس درجة حرارة الأطفال خلال فترة تواجدهم بالحضانة، والحرص على العاملين بالحضانة باتباع الإجراءات الاحترازية عند التعامل مع الأطفال.

كما أطلق المجلس ورشاً تدريبية لطلبة المدارس الحكومية بالشارقة بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السكري، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، في عدد من المبادرات والحملات الصحية للتصدي لمرض السمنة، حيث بلغ عدد المدارس المشاركة في تلك الورش 39 مدرسة، وذلك للتعرف على مرض السكري والتعايش معه. وتقديم ورش تثقيفية.

كما جرى التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتنفيذ حملة للتحصينات الوطنية لطلبة المدارس بإمارة الشارقة، بهدف تعزيز صحة الطالب.