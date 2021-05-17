الامارات | «طرق دبي» تفوز بـ«ستيفي العالمية» عن أفضل إنجاز تنموي

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تفوز بـ«ستيفي العالمية» عن أفضل إنجاز تنموي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن فوزها بجائزة «ستيفي العالمية»، الرائدة في مجال تقدير وتكريم الإنجازات في قطاع الأعمال للشركات والمؤسسات والخدمات المتميزة على مستوى العالم، وقد حصلت الهيئة على هذه الجائزة في إطار تثمين جهودها النوعية، التي تبذلها في المجالات ذات الصلة بعملها.

وقال مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات إبراهيم الحداد: «حصلنا على الجائزة الفضية عن أفضل إنجاز تنموي مبتكر وذلك عن المشاركة في مشروع هلا، وهو مشروع مشترك بين الهيئة وشركة كريم».

وأعرب الحداد عن سروره لحصول الهيئة على هذه الجائزة، قائلا: «سعداء لحصولنا على هذه الجائزة العالمية المرموقة من الفئة الفضية مما يعكس مساعي الهيئة للارتقاء بإنجازاتها التجارية والاستثمارية المبتكرة في النمو وجلب التكنولوجيا المبتكرة وخبرة السوق في مجال الحجز الإلكتروني والتنقل».

وأضاف: «تُعتَبَرُ هذه الشراكة هيئة الطرق والمواصلات وشركة هلا الأولى من نوعها عالمياً بين هيئة نقل حكومية وشركة من القطاع الخاص متخصصة في الحجز الإلكتروني، وتُعد نموذجاً للشراكة المتميزة والتعاون المثمر في التطوير المتكامل لمنظومة النقل الجماعي والتنقل المشترك بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن الحجز الإلكتروني أصبح الأداة الأكثر فاعلية لمواءمة العرض مع الطلب».

وتوضح الجائزة جهود الهيئة في تعزيز التنمية من خلال إطلاق وتنفيذ المشاريع المبتكرة في قطاع النقل، كما تصف أيضا إمكانيتها في تطوير نماذج أعمال فعّالة تحقق عوائد استثمارية عالية ووفورات في التكاليف، بالإضافة إلى أنها تُظهر قدرة الهيئة على إقامة علاقات شراكة قوية ومستدامة مع القطاع الخاص.

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