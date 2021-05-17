الامارات | الدعم الاجتماعي بعجمان يستقبل 227 حالة بالربع الأول من 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن الدعم الاجتماعي بعجمان يستقبل 227 حالة بالربع الأول من 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مديرة مركز الدعم الاجتماعي في القيادة العامة لشرطة عجمان النقيب وفاء خليل الحوسني أن المركز استقبل 227 حالة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، تنوعت بين مشاكل أسرية ومجتمعية وحالات دعم نفسي.

وأضافت أن المركز تمكن بجهود وخبرة العاملين من حل 215 حالة، بنسبة حل بلغت 94.71%، أبرزها الخلافات الزوجية والعائلية، والاعتداء على سلامة الجسم والمشكلات المجتمعية إلى جانب قضايا الدعم النفسي والإساءة للأطفال، حيث تم التعامل معها ودياً وإعادة الحياة لطبيعتها بين المتخاصمين دون اللجوء إلى المحاكم، بما يضمن لهم حياة آمنة وكريمة، كما شارك مركز الدعم الاجتماعي في الجانب التوعوي بتقديم 10 محاضرات عبر تطبيقات اتصال الفيديو عن بعد، واستفاد منها 690 من الطلاب وأولياء الأمور والهيئة التعليمية.

وأشادت الحوسني بجهود العاملين وخبرتهم في التعامل مع الحالات الواردة والتي أثمرت بالإصلاح بين المتخاصمين وإيجاد حلول مناسبة لغالبية الحالات وحلها بطرق سلمية وسرية، معتمدين على مبدأ التسامح وأهمية الترابط الزوجي والأسري في بناء الأسرة الصالحة، وأشارت إلى أن جهود مركز الدعم الاجتماعي واجبٌ وطنيٌ وأخلاقيٌ وتعزيز للمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمـع.

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