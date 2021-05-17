الامارات | رأس الخيمة تسجل 286 حادثاً مرورياً في عطلة العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة تسجل 286 حادثاً مرورياً في عطلة العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل مكتب الإحصاء في إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، وقوع 286 حادثاً مرورياً بسيطاً خلال عطلة عيد الفطر، تعاملت معها شركة ساعد، من بينها أربعة حوادث أسفرت عن وقوع ثماني إصابات تنوعت بين البسيطة والمتوسطة.

وأفاد قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، بأن غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة تلقت 5008 مكالمات خلال عطلة عيد الفطر المبارك تنوعت بين بلاغات عن حوادث مرورية وشكاوى من ازدحام خانق واستفسارات مختلفة.

وأوضح أنه تم التعامل مع جميع المكالمات الواردة من قبل الأقسام والجهات المعنية وفقاً لطبيعة كل مكالمة بالشكل المطلوب والرد على استفسارات الجمهور في وقت قياسي.

وأشاد النعيمي بالجهود المبذولة خلال عطلة العيد لضمان انسيابية الحركة المرورية، مثمناً التعاون من قبل أفراد الجمهور في الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية وإتباع إرشادات رجال المرور المنتشرين في جميع أنحاء الإمارة، ومؤكداً أنه تم التعامل مع كافة الحالات والنداءات في زمن قياسي، انطلاقاً من استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى دعم مؤشر الأمن والأمان وتعزيز ثقة الجمهور.

ولفت إلى أن شرطة رأس الخيمة بإداراتها وأقسامها وأفرعها كافة سخرت خبراتها البشرية وامكاناتها للاستعداد والجاهزية لتوفير أعلى معايير الأمن والأمان والسلامة في الطرق لأهالي رأس الخيمة وزوارها خلال عطلة العيد انطلاقاً من حرصها على أداء واجبها المهني والوظيفي والانساني وتماشيا مع توجيهات وزارة الداخلية التي تضع الفرد وسلامته على سلم أولوياتها.

ودعا الجمهور إلى اقتصار اتصالاتهم على الرقم 999 للبلاغات الطارئة، والاتصال على الرقم 901 المخصص للاستفسارات العامة وغير الطارئة ضمانا لتقديم أفضل مستويات الخدمة لهم.

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