الامارات | هيئة البيئة - الفجيرة تحتوي تلوث نفطي على شواطئ مدينة مربح

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البيئة - الفجيرة تحتوي تلوث نفطي على شواطئ مدينة مربح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت هيئة البيئة - الفجيرة عمليات احتواء التلوث النفطي الذي ضرب شواطئ مدينة مربح 15 كيلومتر إلى الشمال من مدينة الفجيرة وذلك بالتعاون مع بلدية الفجيرة وميناء الفجيرة وعدد من الشركات الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص.

وأوضحت مدير هيئة البيئة - الفجيرة أصيلة المعلا أن التلوث النفطي حدث نتاج عدم إلتزام السفن في المياه الإقليمية بالمعايير الدولية والذي جرفته التيارات البحرية للشواطئ، وأكدت أن هيئة البيئة لن تتهاون في التصدي للمخالفين للقوانين البيئية وكل من تسول له نفسه العبث بالأنظمة البيئية بما يهدد مواردنا الطبيعية، وجاري العمل مع السلطات المحلية المعنية لتحديد المصدر المتسبب.

ونتج عن ذلك التلوث بعض الأضرار في ميناء الصيد بمدينة مربح بالإضافة إلى قوارب الصيادين وكاسر الأمواج، وسوف تسخر هيئة البيئة – الفجيرة كل ما تملكه من جهد لحماية البنية التحتية ومواردنا البيئية والحفاظ على المكتسبات.

ونهيب الجمهور بالابلاغ عن أي ممارسات خاطئة من شأنها الاضرار أو المساس بالبيئة عن طريق التواصل المباشر مع الهيئة، شاكرين جهود اهالي المنطقة وجمعية الصيادين في تعاونهم معنا وسرعة استجابتهم.

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