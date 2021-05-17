الامارات | دراسة طبية: 47.5% من المتعافين من كوفيد_19 طويل الأمد يشكون من الإرهاق المزمن

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة طبية: 47.5% من المتعافين من كوفيد_19 طويل الأمد يشكون من الإرهاق المزمن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف دراسة أجراها برنامج إعادة تأهيل المصابين بكوفيد-19 الذي أطلقه مستشفى رأس الخيمة، أن 47.5% من المصابين بكورونا ممكن تلقوا العلاج في المستشفى عانوا من الإرهاق المزمن بعد تعافيهم من فيروس كورونا، إذ تتفاقم لديهم الأمراض المزمنة، مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل والبدانة وأمراض الجهاز الهضمي، وتبقى علاجها خارجة عن السيطرة لعدة أشهر، وكشف المستشفى أن 42.5% من المشاركين في الدراسة لم يتمكنوا من السيطرة على الاعتلالات التي أصابتهم بعد إصابة بكوفيد-19.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة، الدكتور رضا صدّيقي، أن الدراسة كشفت من خلال متابعة حالة المصابين الصحية أن الأعراض يمكن أن تستمر لمدة تراوح من ثلاثة إلى تسعة أشهر وذلك يشكل تحدياً للمصابين.

وأضاف، أنه رغم احتمالية إصابة المتعافين من كورونا ممن يُعانون من ارتفاع ضغط الدم والمدخين ومرضى السكري والبدانة ومشاكل القلب، بأعراض خطرة جراء الإصابة بالفيروس، إلا أن الدراسة لم تكتشف وجود علاقة واضحة بين تلك الأمراض والمشاكل الصحية طويلة الأمد التي يُعاني منها المتعافين، حيث قد تظهر الأعراض طويلة الأمد لدى من يعاني من أعراضٍ خفيفة أثناء فترة الإصابة بالفيروس.

وأشار إلى أن عدم القدرة على النوم أو مواصلة النوم والنهوض من النوم صباحاً بنشاط، جاء ضمن الأعراض المستمرة والأكثر إنهاكاً، حيث أشارت الدراسة إلى أنّه 37.5% من المتعافين أصيبوا بالأرق وقلة النوم، كما كشفت عن ظهور حالات من الاكتئاب بنسبة 32.5%، والارتباك وتشوّش الذهن بنسبة 27.5%، وفقدان حاستي الذوق والشم 20% ضمن الأعراض التي يُعاني منها المتعافين من كوفيد_19.

ومن جانبها، أشارت أخصائية علم النفس السريري في مستشفى رأس الخيمة، قالت براتيشكا شيتي، إلى أن الاضطراب في النوم تعد من العلامات التحذيرية المبكرة لاعتلال الصحة العقلية، ويمكن أن تظهر في حالات الإصابة فيروس كوفيد-19 طويل الأمد كعارض منفصل أو كجزء من مجموعة من الأعراض التي تتراوح بين التقلبات المزاجية وعدم الارتياح ونوبات البكاء ووصولاً إلى فقدان الاهتمام، ويمكن أن تصاحب هذه الأعراض حالات من القلق حول المستقبل والصحة الشخصية وصحة الأشخاص المقربين.

وأوضحت أن الدراسة أظهرت أن 35% من المشاركين في البرنامج ما زالوا يُعانون من صعوبات في التنفس، وبيّنت الدراسة بأن 22.5% من المتعافين يُعانون من مشاكل قلبية وعائية، كما يعاني 35% من المشاركين بالدراسة من مشاكل عصبية.

وذكرت أخصائية الأعصاب والمديرة الطبية لمستشفى رأس الخيمة، الدكتورة سويتا أداتيا، أن حالات تشوش الذهن قد تستمر لعدة أشهر بعد الإصابة بكوفيد-19، ما يبعث شعوراً عاماً من التشوش أو البُعد عن الواقع، وتابعت أن بعض المتعافين عانوا من وضع غير طبيعي من الشعور بالارتباك وفقدان الذاكرة قصيرة المدى وانعدام القدرة على التركيز، ومن أسبابها تدفق الدم والسيتوكينات في الدماغ والتسبب بالالتهاب.

وتابعت أن نقص النوم وتغير النظام الغذائي والاكتئاب والقلق يفاقم هذه الأعراض، حيث يوصي الأطباء بتجنب القلق والنوم بشكل جيد والالتزام بنظام غذائي متوازن والامتناع عن الكحول وتناول الفيتامينات المتنوعة والمغذيات الدقيقة كأفضل طريقة لتجنب تشّش الذهن عند الإصابة بالمرض.

وشرح المدير التنفيذي لشؤون الصحة ومدير قسم الصحة العربية ونمط الحياة بالمستشفى، البروفيسور أدريان كينيدي، أن برنامج إعادة تأهيل المصابين بكوفيد-19 في مستشفى رأس الخيمة، يعمل على إجراء ندوتين عن بعد شهرياً لتسليط الضوء على المشاكل التي تظهر بعد الإصابة من كوفيد-19، بما فيها مشاكل الجهاز الهضمي والإرهاق المُزمن والمشاكل العصبية، حيث يمكن للمرضى بالدولة حجز مواعيد مجانية للاجتماع مع الطبيب أو الأخصائي، كما يمكن للمرضى خارج الدولة حجز مواعيد للحصول على الاستشارات الطبية عن بُعد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news