الامارات | شرطة أبوظبي تضبط 179 متسولاً في شهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تضبط 179 متسولاً في شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت شرطة أبوظبي 179 متسولاً في شهر رمضان على مستوى إمارة أبوظبي ، وأكدت حرص مديريات الشرطة على تنفيذ حملات مستمرة لضبط المتسولين وأوضحت أن المتسولين حاولوا كسب تعاطف أفراد المجتمع من خلال اختلاق قصص مضللة لأخذ الأموال لافتة إلى أن التسول آفة مرفوضة دينيًا و مجتمعيًا وأمنياً .

وحثت الجمهور على التعاون والمساهمة الايجابية مع الشرطة في الحد من ظاهرة التسول من خلال الابتعاد عن توزيع الصدقات والزكاة بشكل شخصي والتوجه الى التبرع عبر القنوات الرسمية والهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها وكي لا تكون سبباً في انتشار الجرائم التي يرتكبها المتسولون تحت غطاء التسول ، وطالبت بالإبلاغ عن أماكن تواجد المتسولين بالاتصال على مركز القيادة والتحكم 999 وخدمة أمان على الرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الالكتروني ([email protected]) أومن خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي .

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