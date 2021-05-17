حمدان الطبية تهنئ صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم بمستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان

اعرب اعضاء مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية عن خالص التقدير لمبادرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله" وإعلان سموه عن انشاء مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان بدبي كأول مستشفى من نوعه لعلاج مرضى السرطان في دولة الإمارات مجاناً.

وأكد سعادة عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي للجائزة على ان انشاء مستشفى حمدان بن راشد لرعاية مرضى السرطان تعتبر استكمالاً لنهج المغفور له بإذن الله صاحب الايادي البيضاء والذي ترك إرثا خالدا في الخير والعطاء الإنساني.

ومن جانبه صرح سعادة الدكتور أحمد الهاشمي عضو مجلس أمناء الجائزة بأن المستشفى تعتبر صرح طبي ضخم وسوف يكون منارة للبحث العلمي وبارقة أمل لمرضى السرطان من غير القادرين من خلال توفير أحدث العلاجات وافضل كوادر في القطاع الصحي.

وأضاف " اتوقع ان تحدث المستشفى فارقاً كبيراً في تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى وانقاذ ارواحهم خاصة وان مرض السرطان يعتبر السبب الرئيسي الثاني للوفاة على مستوى العالم، والمسؤول عن حوالي 10 ملايين حالة وفاة سنوياً، ويُعد اللجوء للمستشفى في المراحل المتأخرة من المرض وعدم إمكانية الحصول على التشخيص والعلاج في الوقت المناسب أمر منتشر، خاصة بين غير القادرين".

جدير بالذكر ان جائزة حمدان الطبية عملت على مدار أكثر من 20 عاماً بتوجيهات من المغفور له حمدان بن راشد آل مكتوم، على اثراء البحث العلمي ودعم البحوث الطبية خاصة في مجال الأورام وقد تناولت الجائزة علاج الاورام الخبيثة موضوعاً لجائزة حمدان للبحوث المتميزة في الدورة الخامسة 2007-2008، وتعمل الجائزة على مواصلة رحلة العطاء تحقيقاً لرؤية المغفور له في تكريم العلماء في كل مكان واثراء مجال البحث العلمي في الدولة والارتقاء بالقطاع الصحي.