المركز العربي للدراسات الجينية يعقد ندوته الافتراضية الثالثة







يعقد المركز العربي للدراسات الجينية أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية ندوته الافتراضية الثالثة والتي ستعقد يوم الاربعاء 26مايو2021 في تمام الساعة السابعة مساءً حيث ستتناول الندوة موضوع " العلاج الجيني".

سيتحدث خلال الندوة كل من : د.دينيس كاربونارو -ساراتشينو من الولايات المتحدة الامريكية وستقدم نظرة عامة عن موضوع العلاج الجيني، والدكتورة ايزابيل ريتشارد رئيسة قسم الامراض العضلية في فرنسا وستناقش موضوع العلاجات المبتكرة والاضطرابات العصبية العضلية من وجهة نظر جينيثون، و د. جون أندوني أورتيزبيريا اخصائي الامراض العضلية في معهد مايولوجي ، بفرنسا والذي سيناقش موضوع العلاجات المبتكرة والاضطرابات العصبية العضلية من وجهة نظر الطبيب، كما سيقوم بادارة الندوة البروفيسور أندريه ميجاربان ، الجامعة اللبنانية الأميركية من لبنان.

وكان المركز قد بدأ سلسلة الندوات الافتراضية شهر فبراير الماضي بندوة ناقشت موضوع " العوامل الجينية في الأمراض المعدية" بحضور أكثر من 400 مشارك من جميع انحاء العالم، وندوة عقدت شهر ابريل الماضي ناقشت موضوع " علم الوراثة السكانية" بحضور أكثر من 600 مشارك.

وصرح الدكتور محمود طالب آل على مدير المركز العربي للدراسات الجينية بأن "لا تزال المعرفة بالعلاج الجيني نادرة ، ليس فقط بين المرضى ومقدمي الرعاية ، ولكن أيضًا بين المتخصصين. وأضاف "تعد هذه الندوة الافتراضية خطوة صغيرة نحو التخفيف من هذا النقص في المعلومات. لقد حرصنا من خلال تنظيم هذه الندوة بطريقة تجعل الحضور على مستوى فهم دقيق للعلاج الجيني ، أيضًا من رؤية الموضوع من منظور عالم البحث الذي يطور العلاج وكذلك الطبيب الذي يقدمه.

ومن جانبه أكد سعادة عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي للجائزة على أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات والتي تسهم بشكل كبير في الارتقاء بالقطاع الصحي في الدولة