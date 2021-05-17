"دبي لسباقات الهجن" يكرّم "الطاير للسيارات"







كرّم "نادي دبي لسباقات الهجن"، إحدى المؤسسات الرياضية الرائدة، شركة "الطاير للسيارات"، الوكيل والمستورد الرسمي لمركبات "لاند روڤر" في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقدّم النادي درع التكريم للوكالة، التي تربطه بها علاقة وثيقة طويلة الأمد، كتقدير رسمي لجهودها في دعم ورعاية موسم سباقات الهجن 2020-2021 بصفتها الراعي البلاتيني لها.

وبهذه المناسبة، علّق عبد الله أحمد فرج الفلاسي، مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء في "نادي دبي لسباقات الهجن"، قائلاً:" تتماشى شراكة ’نادي دبي لسباقات الهجن‘ و’الطاير للسيارات‘ مع التوجهات الحكيمة والرؤية الاستراتيجية للنادي. حيث تلتقي طموحاتنا مع التطلعات المستقبلية الرامية لتعزيز جودة الخدمات المقدمة في السباقات والفعاليات الرئيسية، وذلك من خلال تبادل الخبرات واستخدام أحدث الاكتشافات لابتكار حلول فعالة. ونحن في ’نادي دبي لسباقات الهجن‘ نثمن ونشكر ’الطاير للسيارات‘ على دعمهم لمهرجان ’المرموم‘ التراثي للهجن على مدار السنوات الماضية. وهم مستمرون في رعايتهم لهذه الرياضة الشعبية الأولى في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ومشاركتهم في رعاية المهرجان كان له الأثر الكبير في نجاحه".

وتجدر الإشارة إلى أن "الطاير للسيارات" و"لاند روڤر" تدعمان سباقات الهجن منذ أكثر من عقد من الزمن.

ومن جانبها، قالت منى حسن سعدون، نائب رئيس التسويق وخدمة العملاء بشركة "الطاير للسيارات": "تفتخر ’الطاير للسيارات‘ بدعم الموروثات الثقافية لدولة الإمارات، والمشاركة في المسؤولية المجتمعية والرياضية عبر رعاية سباقات الهجن التي تعبتر من الرياضات الحماسية والممتعة. كما نفخر بشراكتنا مع نادي دبي لسباقات الهجن منذ أمد طويل، وذلك بالتعاون مع ’لاند روڤر‘، التي تتمتع بتاريخ طويل الأمد يمتد لعقود وأجيال في دولة الإمارات."

وتمتلك "الطاير للسيارات" رصيدا ذاخراً بدعم ورعاية العديد من الرياضات المختلفة في دولة الإمارات متمثلة في سباقات الخيول والهجن، وسباقات القدرة، ورياضة الجوجيتسو، والرياضات التقليدية بما فيها الصيد بالصقور، والرماية، واليولة، وكرة القدم، والتنس، والجولف، والبولو، وغيرها الكثير.