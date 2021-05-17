ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( وام )

شهد اللواء الركن سعيد راشد الشحي، قائد القوات البرية، حفل تخريج دورة حرس الرئاسة التخصصية لمجندي الخدمة الوطنية «فئة طلاب الثانوية» للدفعة الرابعة عشرة «المجموعة الرابعة»، التي أقيمت في معسكر سيح حفير في أبوظبي.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، فيما قدم الخريجون عروضاً عسكرية أكدت جاهزيتهم للدفاع عن تراب الوطن، كما قدموا استعراضات عسكرية، لما تلقوه في ميادين التدريب، عكست مهاراتهم ومستوى تأهيلهم في المشاة العسكرية وبقية التخصصات.

وأظهرت العروض ما يتحلى به الخريجون من روح معنوية عالية جسدت مقدار ما يحملونه من ولاء وانتماء وحب لخدمة الوطن الغالي والذود عنه والتضحية من أجله. وفي نهاية الحفل قام اللواء الركن سعيد راشد الشحي بتوزيع الجوائز والشهادات على المتفوقين والخريجين.