جامعة الإمارات تبحث التعاون الأكاديمي مع سفير ألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - العين ( الاتحاد)

بحث معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أمس، مع إرنست بيتر فيشر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، آفاق التعاون العلمي والأكاديمي والثقافي بين الجانبين.

حضر اللقاء الذي عقد افتراضياً كل من الدكتور غالب الحضرمي البريكي مدير جامعة الامارات بالإنابة، وتمّ خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الأكاديمي والتعليمي والثقافي بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها في المرحلة المقبلة.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة ضرورة العمل على تعزيز العلاقات المميزة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية خاصة في مجالات التعليم العالي والثقافي وتعزيز الجانب العلمي والبحثي.

وثمّن معاليه مُشاركة جمهورية ألمانيا الاتحادية في معرض إكسبو 2020 دبي العالمي، عبر تقديم برامج تعرض الثقافة الالمانية والعلوم والابتكار في جناحها الوطني.

من جانبه، أكّد إرنست بيتر فيشر حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية. كما وصف العلاقات الثقافية والسياسية والاقتصادية بالمتينة والاستراتيجية.