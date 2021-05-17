2200 أسرة تستفيد من مساعدات «خيرية أم القيوين»

ابوظبي - سيف اليزيد - أم القيوين (الاتحاد)

اختتمت جمعية أم القيوين الخيرية حملتها الخيرية لمشاريعها في شهر رمضان المبارك، تضمنت صرف مساعدات زكاة المال وإفطار صائم، وتوزيع المير الرمضاني، ومساعدات أخرى، استفادت منها 2200 أسرة مواطنة ومقيمة في الإمارة.

وقدم الشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية، الشكر والتقدير إلى أصحاب الخير على دعمهم ومساندتهم للبرامج والمشاريع الخيرية، التي تقدمها الجمعية سنوياً، وتوجه بالشكر لبنك دبي الإسلامي باعتباره الراعي الرئيس للجمعية، بالإضافة إلى المحسنين والداعمين لمشاريع حملة شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وقال عيسى علي بولحيول، مدير الجمعية، إنه منذ تأسيس الجمعية تسعى على تقديم الشكر والتقدير لكافة الداعمين لمشاريعها الخيرية عرفاناً لهم.