جامعة أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع «سونغ كيون كوان» الكورية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وقعت جامعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع جامعة سونغ كيون كوان، جامعة البحث العلمي الشامل والمؤسسة الأكاديمية المرموقة والمعروفة عالمياً في كوريا الجنوبية. وتهدف الشراكة الجديدة إلى تعزيز وتسهيل سبل تبادل الخبرات والمعارف الأكاديمية بين المؤسستين في تخصصات الهندسة وإثراء المناهج لتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، والتعاون في تطوير وإجراء المشروعات البحثية المشتركة.

وقال الدكتور حمدي الشيباني: «تعتبر جامعة أبوظبي أول جامعة عربية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة سونغ كيون كوان، ونحن على ثقة بدور هذا التعاون في تعزيز تبادل المعارف والخبرات في مجالات الهندسة. وتحظى جامعة أبوظبي بالتنوع الطلابي وبين أعضاء الهيئة التدريسية، الذي يُعد أحد أبرز نواحي تميزها، حيث تأتي هذه الشراكة لتقدم فرصاً جديدة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس في كلا الجامعتين لمشاركة وتبادل المعارف والخبرات والثقافات».



