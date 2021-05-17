مطر الطاير: دبي من أسرع مدن العالم بمستخدمي وسائل النقل الجماعي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

أكّد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام، ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، رئيس مجلس دبي لمستقبل النقل، أن القرارات التي اتخذتها حكومة دبي منذ بداية جائحة «كوفيد - 19» مطلع العام الماضي، أسهمت بشكل فعّال في احتواء تأثيرات الجائحة على القطاعات الحيوية في إمارة دبي خاصة قطاع المواصلات، وكان لها دورٌ في سرعة التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية، حيث أشارت بيانات الاتحاد العالمي للمواصلات العامة إلى أن دبي ضمن أسرع مدن العالم في نسبة عودة معدلات أعداد مستخدمي وسائل النقل الجماعي إلى ما قبل بداية الجائحة.

وقال الطاير: تؤكد المؤشرات الإيجابية فعالية الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تطبقها هيئة الطرق والمواصلات في وسائل النقل، التي استطاعت من خلالها استعادة ثقة المستخدمين في مستوى السلامة والأمان، مؤكداً أن سلامة مستخدمي وسائل النقل الجماعي تعد أولوية قصوى لدبي وللهيئة، حيث تتابع فرق العمل في الهيئة مستجدات الجائحة ومراجعة التدابير الاحترازية بصورة دورية لضمان فعاليتها، إلى جانب التنسيق المستمر مع اللجان والجهات المختصة في حكومة دبي.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع السادس لمجلس دبي لمستقبل النقل - الذي عقد عبر تقنية الاتصال عن بعد- بمشاركة أعضاء المجلس من المديرين التنفيذين والأكاديميين والخبراء العالميين في مجال النقل. وجرى خلالها استعراض عدة مواضيع شملت الممارسات والتجارب المتميزة في التصدي لجائحة «كوفيد 19»، وتقليل تأثيرها على قطاع النقل الذي يعد من القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها اقتصادات الدول.