بلدية الفجيرة تباشر تنظيف ميناء الصيادين في «مربح»

ابوظبي - سيف اليزيد - فهد بوهندي (الفجيرة)

باشرت فرق بلدية الفجيرة العمل لإزالة تلوث وبقع زيتية انتشرت في ميناء الصيادين في منطقة مربح، ومساعدة الصيادين في تنظيف قواربهم وإزالة أضرار التلوث، وذلك حسب المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة. وأكد الأفخم اتخاذ البلدية كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع التلوث النفطي على شاطئ وميناء الصيادين في مربح التابعة لإمارة الفجيرة.

وحرصت البلدية، فور ورود المعلومات عن وجود التلوث، على التحرك الفوري وإرسال فرق العمل المتخصصة بالعمل على إزالة التلوث بأحدث الوسائل والآليات التي تضمن تنظيف البقع الزيتية بأسرع وقت، حفاظاً على سلامة البيئة البحرية.

وقامت بحصر قوارب الصيادين ومعداتهم المتضررة، وتم الاتفاق مباشرة مع شركة مختصة لتنظيف القوارب والتعامل مع الآثار المترتبة على هذا التلوث. وأضاف مدير بلدية الفجيرة أنها تواصلت بشكل فوري مع وزارة التغير المناخي والبيئة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وتشديد الرقابة على السفن المخالفة، وذلك من منطلق حرص البلدية على الحفاظ على البيئة البحرية لما لها من أولوية كبيرة في الحفاظ على الثروة السمكية وصحة الإنسان.

ومن جهة أخرى، التقت «الاتحاد» عدداً من الصيادين من منطقة مربح والذين أكدوا أن التلوث ظهر قبل أيام وانتشر على مساحة ميل ونصف الميل تقريباً، وقد دفعه الموج إلى داخل ميناء الصيادين.

وقال الصياد أحمد سالم: «ظهرت البقعة الزيتية قبل 3 أيام تقريباً في البحر، وتقدمت تدريجياً لداخل ميناء الصيادين بسبب آثار الموج، وللأسف تلوث الكثير من قوارب الصيد، مما أثر على نشاط الصيادين خلال هذه الأيام».