الامارات | نقل صفائح دم مغسولة لإنقاذ حياة مريض

شكرا لقرائتكم خبر عن نقل صفائح دم مغسولة لإنقاذ حياة مريض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» صفائح دم مغسولة لمريض يعاني انخفاضاً شديداً في عدد الصفائح الدموية، إذ تمكنت خدمات بنك الدم في أبوظبي من غسل صفائح الدم المتحصلة من المتبرعين وإزالة البلازما والبروتينات منها وإعطائها للمريض، في عملية تُعد الأولى من نوعها لنقل صفائح دموية مغسولة لمريض في مستشفى توام.

وقال المدير الطبي لخدمات بنك الدم في العين الدكتور سعد مهلب، إن المريض تعرض لانخفاض حاد في ضغط الدم وضيق في التنفس وانخفاض ملحوظ في تشبع الأوكسجين أثناء نقل الصفائح الدموية له والتي يحتاجها باستمرار، إذ نجمت هذه الأعراض نتيجة تفاعل أجسام مضادة في دم المريض مع الصفائح الدموية المنقولة له، وهذا التفاعل يحدث في العادة نتيجة وجود أجسام مضادة لبروتين ينقص في دم المريض لأسباب وراثية، ويجب أن يتم التعامل مع مثل هؤلاء المرضى بطريقة خاصة يتم خلالها نقل مكونات دم مغسولة لهم، وخالية من البلازما المحتوية على البروتينات. وتُعد هذه الحالة من الحالات النادرة الحدوث.

وأضاف أن الفريق الطبي في خدمات بنك الدم في العين تمكن من غسل صفائح الدم المتحصلة من المتبرعين وإعطائها له في وقت قياسي، حيث بقي عدد الصفائح الدموية بعد الغسل في النطاق الأمثل، وأظهر المريض زيادة مقبولة في الصفائح الدموية بعد نقل الدم، ولم يعانِ نوبة نزيف خلال فترة علاجه بالصفائح الدموية المغسولة.

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