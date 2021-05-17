الامارات | «30 دقيقة» لتعزيز الصحة النفسية لموظفي حكومة عجمان وعائلاتهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «30 دقيقة» لتعزيز الصحة النفسية لموظفي حكومة عجمان وعائلاتهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة الموارد البشرية في عجمان برنامج تعزيز الصحة النفسية لموظفي حكومة عجمان (30 دقيقة)، بهدف تعزيز الوعي المؤسسي بأهمية الصحة المعنوية والنفسية للموظفين، وللتغلب على الضغوط والتحديات، بمساندة المختصين والمستشارين في مجال الصحة النفسية، لتحقيق التوازن المطلوب بين الحياة المهنية والاجتماعية.

وأكد مدير إدارة برامج وخدمات الموارد البشرية في الدائرة، عبدالله بوشهاب، أن إطلاق البرنامج يهدف إلى تقديم الدعم والإرشاد النفسي والمعنوي في غضون 30 دقيقة، ضمن الجلسات الاستشارية التي سيقدمها مستشارون متخصصون في الصحة النفسية، ومعتمدون ومرخصون من الجهات المعنية، كما نسعى من خلال البرنامج إلى توفير بيئة عمل جاذبة، وعلاقات عمل إيجابية، ومجتمع سعيد، وتمكين الموظف من تحقيق التوازن بين ضغوط العمل والحياة الاجتماعية، والإسهام في رفع كفاءة العمل، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الأهداف.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف جميع موظفي الجهات الحكومية في الإمارة، التي يسري عليها المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان، ولائحته التنفيذية، وعائلاتهم من الدرجة الأولى (الأزواج، والأبناء، والآباء).

وذكر أن البرنامج تم إطلاقه بالتعاون مع شركة متخصصة في تقديم الاستشارات والدعم في مجال الصحة النفسية، وسيقدم البرنامج خدمة الاستشارات للموظف وعائلته، وتقديم التوصيات وخطة العمل وتقريراً بعد كل جلسة، والمتابعة الدورية للموظف من قبل المختصين، إلى أن يتم الانتهاء من الدعم المطلوب، إضافة إلى تقرير نهائي بعد الانتهاء من جميع الجلسات المطلوبة، يتم تقديمه للموظف عن حالته ومدى التطور والاستفادة من البرنامج، موضحاً أنه يتعين على الموظف إرسال طلب، يقوم فيه بالتعريف عن نفسه من خلال بطاقة العمل، وتوضيح المشكلة التي يعاني منها، للاستفادة من البرنامج.

ودعا مدير إدارة برامج وخدمات الموارد البشرية موظفي الجهات الحكومية في إمارة عجمان إلى الاستفادة من الاستشارات التي سيقدمها برنامج «30 دقيقة»، لتعزيز الصحة النفسية بمجموع ست جلسات مجانية للموظف وعائلته، على أيدي خبراء ومستشارين متخصصين في الصحة النفسية، ومعتمدين ومرخصين من الجهات المعنية، من خلال قنوات التواصل المخصصة من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، أو الهاتف ووسائل المحادثة الفورية «واتس اب» عبر الرقم المخصص 054 704 1782، مع توفر كل ضمانات الحفاظ على الخصوصية، وسرية البيانات.

وأكد أن جميع الاستشارات سيتم التعامل معها بسرية تامة، حفاظاً على خصوصية الموظف وحقوقه، ولن يتم مشاركتها مع جهته الحكومية إلا إذا وافق الموظف على ذلك كتابياً.

وأشار بوشهاب إلى أنه يحق لكل موظف في حكومة عجمان طلب ست جلسات استشارية مجانية.

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