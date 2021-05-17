الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتيال

تلقّى قارئ رسالة عبر هاتفه تطلب منه دفع مبلغ بسيط (تسعة دراهم) لاستكمال فاتورة مشترياته، وطالبته الرسالة بالضغط على رابط مرفق لإجراء عملية الدفع، الأمر الذي لم يستجب له لكونها رسائل احتيالية، خصوصاً أنه لم يقم بشراء أي مشتريات بالبطاقة الائتمانية خلال الفترة الأخيرة.

قمامة

لاحظ سكان في شارع المطار بأبوظبي، تراكم القمامة خارج الحاويات لوقت متأخر من الليل، مبدين خشيتهم من تسببها في انتشار الحشرات والقوارض في المنطقة.

مستشفى

استغرب متعامل مع أحد المستشفيات الخاصة، من توصية طبيب له بضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة، وقبل إجراء أي تحاليل أو أشعة، مشيراً إلى أنه راجع أكثر من طبيب في مستشفيات أخرى أكدوا له أهمية التروي في إجراء العملية.

كمامات

لاحظ زوّار مراكز تجارية، أن أعداد غير الملتزمين بارتداء الكمامات بطريقة سليمة تغطي الأنف والفم، تزايد أخيراً، داعين الجهات المعنية إلى التشديد على هذا النوع من المخالفات، خصوصاً خلال هذه الفترة التي تشهد اكتظاظاً بالمتسوقين، على نحو يجعل تطبيق تعليمات التباعد الجسدي أمراً متعذراً في الكثير من الأحوال.

«سكوتر»

اشتكى مشاة وسائقون في ضواحٍ سكنية عدة، السرعات الكبيرة لآليات «سكوتر» الكهربائية، خصوصاً على ممرات المشاة وبجانب الطرق، لافتين إلى أن بعض الأشخاص يفتقدون مهارة قيادتها ما يُشكل خطراً على الآخرين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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