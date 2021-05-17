الامارات | «الصحة» تحذّر من 3 وسائل طبية تضر مستخدميها

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذّر من 3 وسائل طبية تضر مستخدميها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام تشغيلات متعلقة بالوسيلة الطبية bellco TM extracorporeal blood lines، المستخدمة للتحكم ومراقبة تدفق غسيل الكلى، بسبب عدم ضمان تعقيمها، لافتة إلى ضرورة وقف استخدامها وإعادتها إلى المورد.

كما حذرت من وسائل طبية تستخدم للغرض نفسه، هي: Azure TM,astra TM ipgs and Percpta TM, serena Tm، بسبب وجود خطأ في برمجتها.

وأكدت ضرورة مراجعة الشركة المصنّعة، لعمل التحديثات اللازمة.

وأوقفت الوزارة استخدام الوسيلة alaris infusion pump moudle 8100 bez el، بسبب انفصال وتشقق قطعة منها، ما يحدث تدفقاً للمحاليل.

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