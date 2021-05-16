الامارات | 16 يوماً إجازات تنتظر الموظفين خلال النصف الثاني من 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن 16 يوماً إجازات تنتظر الموظفين خلال النصف الثاني من 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينتظر موظفي القطاعين الحكومي والخاص في الدولة 16 يوماً من العطلات الرسمية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وفق أجندة العطلات الرسمية التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص لعامي 2021 و2022، في إطار تنظيم سير العمل في القطاعين وضمان استمراريته مع مختلف القطاعات.

وتبدأ قائمة عطلات النصف الثاني من العام الجاري بإجازة وقفة عرفات، يوم التاسع من ذي الحجة، والمقرر بالتقويم الميلادي يوم الاثنين 19 يوليو المقبل، يليها إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تكون خلال الفترة من 10 إلى 12 ذي الحجة، أي من الثلاثاء 20 يوليو إلى الخميس 22 يوليو، وبإضافة يومي الراحة الأسبوعية الرسمية (الجمعة والسبت) ستصبح إجزة عيد الأضحى ستة أيام متواصلة.

ويحصل الموظفون على عطلة رأس السنة الهجرية في الثاني عشر من أغسطس المقبل، وهو يوم خميس، ليضاف إلى الراحة الأسبوعية (الجمعة والسبت) لتصبح الإجازة ثلاثة أيام متواصلة، وهو الأمر نفسه في عطلة المولد النبوي الشريف التي ستكون يوم الخميس 21 أكتوبر المقبل، متبوعة بيومي الراحة الأسبوعية، لتصبح ثلاثة أيام متواصلة.

ويُختتم العام الجاري بإجازة أربعة أيام متواصلة، تبدأ بعطلة يوم الشهيد (الأربعاء 1 ديسمبر) ثم اليوم الوطني (الخميس والجمعة 2و3 ديسمبر) مضافاً إليها يوم السبت (أحد يومي الراحة الأسبوعية).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news