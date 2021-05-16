عودة المعلمين اليوم إلى مقار المدارس والحصة 45 دقيقة

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

عممت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم» على مديري المدارس والرؤساء المباشرين في مختلف إدارات المؤسسة، بضرورة متابعة التزام الموظفين والإداريين في العودة إلى مقار العمل بدءاً من اليوم الأحد، وذلك تطبيقاً لإجراءات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بشأن إلغاء كافة الاستثناءات السابقة المتعلقة بالظروف الطارئة.

ومع انتهاء إجازة عيد الفطر، دعا مديرو النطاق جميع الإدارات المدرسية إلى العودة للعمل بالخطة الدراسية التي كانت مطبّقة قبل شهر رمضان، والتي تمتد فيها زمن الحصة الدراسية إلى 45 دقيقة.

ووجهت «تعليم» بضرورة إبلاغ إدارة رأس المال البشري عن حالات عدم الالتزام بالعودة إلى مقار العمل. وأشارت إلى إلغاء كافة الاستثناءات السابقة الممنوحة للموظفين والمعلمين والمتضمنة استثناءهم من العودة إلى مقار العمل بسبب جائحة كورونا، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد 16 مايو. أما بالنسبة للموظفات اللاتي يتابعن أبناءهن في نظام التعلم عن بُعد إلى نهاية العام الدراسي الجاري.

ودعت «تعليم» جميع الموظفات العاملات عن بعد ولديهن أطفال من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف السادس ويدرسون عن بعد، إلى تعبئة رابط خاص لإعفائهن من الحضور إلى مقار العمل.

ولفتت «تعليم» في تعميمها إلى الالتزام بتطبيق معايير السلامة في بيئة العمل والأخذ بالإجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة الموظفين. وأشارت إلى أنه على جميع الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا الالتزام بإجراء مسحة الأنف كل أسبوع على نفقة الموظف الخاصة، وعلى نفقة جهة العمل في حال كان لدى الموظف استثناء من أخذ اللقاح بناء على تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية.