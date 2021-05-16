بلدية دبي تخالف 10 مؤسسات خلال عطلة عيد الفطر

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي(دبي)

خالفت بلدية دبي 10 مؤسسات خالفت الإجراءات الاحترازية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، كما أغلقت مؤسسة واحدة فقط، وتم توجيه 48 تنبيهاً وتنفيذ 2530 زيارة تفتيشية، بهدف التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء التسلم والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي، ومكافحة الآفات. كما نفذت بلدية دبي 61 ألفاً و171 زيارة تفتيشية على المؤسسات خلال شهر رمضان، أسفرت عن إغلاق 70 مؤسسة ومخالفة 80 مؤسسة وتوجيه 663 تنبيهاً، وبلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 60 ألفاً و380 مؤسسة، فيما بلغت نسبة الالتزام الإجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 97.43%.