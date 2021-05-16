100 % زيادة المستفيدين من منح الزواج خلال الربع الأول

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

كشفت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، عن زيادة أعداد الشباب المستفيدين من منح الزواج بنسبة تفوق 100% خلال الفترة منذ يناير مطلع العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر أبريل الماضي، قياساً مع نفس الفترة من العام الماضي 2020، بواقع 1080 مستفيداً في الأربعة شهور الأولى من 2021، مقابل 526 شخصاً للفترة ذاتها من 2020.

وأكدت معاليها أن إجمالي المبالغ المصروفة كمنح زواج للشباب المقبلين على الزواج، منذ 1 يناير حتى 30 أبريل 2021، وصلت إلى 75 مليوناً و600 ألف درهم، للشباب المستفيدين من منح الزواج. لافتة معاليها إلى أن منحة الزواج هي مؤشر لتحقيق زيادة في نسبة زواج المواطنين من المواطنات، لأن من شروط المنحة الأساسية أن تصرف لزواج مواطن من مواطنة.

ويعود سبب الزيادة في صرف المنح للشباب المقبلين على الزواج، إلى ارتفاع نسبة الوعي لدى الشباب بمفهوم بناء وتكوين الأسرة المستقرة والمتماسكة، حيث تعمل منح الزواج على دعم استقرار الأسرة وتشجيع الشباب على الزواج بالتسهيل عليهم في تحمل نفقات الزواج.

وتبلغ قيمة منحة الزواج 70 ألف درهم تصرف دفعة واحدة للمستحقين، في إطار مساندة تطلعات الشباب ودعمهم لبناء أسر جديدة مستقرة مادياً ومعنوياً، تحقيقاً لهدف مساعدة الشباب والفتيات لبداية حياتهم الزوجية والأسرية باستقرار واطمئنان، وتقديم الدعم المالي لتلبية متطلبات الزواج وتخفيف العبء المادي، ورفع الوعي لديهم بجوانب الحياة الأسرية بعد الزواج، وكيفية بناء أسرة مستقرة متماسكة والحفاظ عليها.