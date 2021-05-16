الامارات | «إسعاف دبي» تتعامل مع 1442 بلاغاً خلال العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاف دبي» تتعامل مع 1442 بلاغاً خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أفادت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنها تعاملت مع 1442 بلاغاً خلال عطلة عيد الفطر المبارك، إذ بلغ عدد الحالات التي نقلتها عبر سياراتها 1535 حالة، وأكد المدير المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة الدراي أن المؤسسة حققت أرقاماً قياسية في الاستجابة للبلاغات والتعامل معها.

وأوضح الدراي لـ«لإمارات اليوم» أن المؤسسة رصدت نسب التزام مرتفعة من قبل أفراد المجتمع، بالإجراءات الوقائية، الاحترازية لمواجهة «كورونا».

وحسب إحصاءات «إسعاف دبي» فإن المؤسسة تعاملت خلال الفترة بين 13- 15 مايو الجاري، مع 56 حالة بليغة، و343 حالة متوسطة، فيما بلغ إجمالي الحالات البسيطة 871 حالة. وتابعت: «سجلت 90 إصابة عامة باستثناء الحوادث، فيما بلغ عدد الإصابات الناتجة عن الحوادث 172 حالة».

وقال الدراي أنه تم نقل الحالات التي تحتاج للرعاية والتدخل الطبي إلى أقسام الطوارئ بالمستشفيات، مشيراً إلى أن المؤسسة خصصت 442 كادراً إسعافياً مدرباً، و122 آلية تشتمل على سيارات إسعاف، والمستجيب السريع، والدرجات الهوائية والنارية، والزوارق البحرية، إضافة إلى 222 سائقاً محترفا، لتأمين سكان وزوار دبي خلال أيام العيد.

وأشار إلى أن مركبات إسعاف المؤسسة ضمت سيارات وحافلات وعناية مركزة في حالة تأهب تحسبا لأي طارئ وحافلات ومركبات للتزويد الميداني والدعم والمساندة في حالة استعداد لتلبية أي بلاغات خلال أيام العيد، منوها إلى قيام المؤسسة بنشر سيارات إسعاف في مختلف المنتزهات ومناطق التجمعات والكثافة المرورية لضمان تلبية أي نداء في أقل وقت ممكن.

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