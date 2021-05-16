الامارات | الإمارات تبدأ إنتاج أول لقاح كوفيد-19 في الوطن العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تبدأ إنتاج أول لقاح كوفيد-19 في الوطن العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دولة الإمارات عن بدء تصنيع لقاح كوفيد-19 محلياً، ويعد حياة فاكس أول لقاح يتم انتاجه في الوطن العربي. وسيتم تصنيعه كمشروع مشترك بين سينوفارم وشركة التكنولوجيا جي 42 مقرها أبوظبي. وستبلغ الطاقة الإنتاجية 200 مليون جرعة سنويا مع فعالية بنسبة 79.34%. المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق: تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App