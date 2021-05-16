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الامارات | الإمارات تبدأ إنتاج أول لقاح كوفيد-19 في الوطن العربي

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تبدأ إنتاج أول لقاح كوفيد-19 في الوطن العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دولة الإمارات عن بدء تصنيع لقاح كوفيد-19 محلياً، ويعد حياة فاكس أول لقاح يتم انتاجه في الوطن العربي.

وسيتم تصنيعه كمشروع مشترك بين سينوفارم وشركة التكنولوجيا جي 42 مقرها أبوظبي.

وستبلغ الطاقة الإنتاجية 200 مليون جرعة سنويا مع فعالية بنسبة 79.34%.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق:

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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