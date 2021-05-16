الامارات | "صحة" تنقذ حياة مريض يعاني من انخفاض شديد في عدد الصفائح الدموية

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة" تنقذ حياة مريض يعاني من انخفاض شديد في عدد الصفائح الدموية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات بتقديم صفائح دم مغسوله لمريض يعاني من انخفاض شديد في عدد الصفائح الدموية، إذ تمكنت خدمات بنك الدم - أبوظبي من غسل صفائح الدم المتحصله من المتبرعين وإزالة البلازما والبروتينات منها وإعطائها للمريض، في عملية تعد الأولى من نوعها لنقل صفحائح دموية مغسولة لمريض في مستشفى توام.

وقال المدير الطبي لخدمات بنك الدم في العين الدكتور سعد مهلب، "أن المريض تعرض لانخفاض حاد في ضغط الدم وضيق في التنفس وانخفاض ملحوظ في تشبع الأكسجين في أثناء نقل الصفائح الدموية له والتي يحتاجها باستمرار، إذ نجمت هذه الأعراض نتيجة تفاعل أجسام مضاده في دم المريض مع الصفائح الدموية المنقولة له، وهذا التفاعل يحدث في العادة نتيجة وجود أجسام مضادة لبروتين ينقص في دم المريض لاسباب وراثية، ويجب أن يتم التعامل مع مثل هؤلاء المرضى بطريقة خاصة يتم خلالها نقل مكونات دم مغسولة لهم، وخالية من البلازما المحتوية على البروتينات. وتعد هذه الحالة من الحالات النادره الحدوث.

وأضاف أن الفريق الطبي في خدمات بنك الدم في العين تمكن من غسل صفائح الدم المتحصله من المتبرعين وإعطائها له في وقت قياسي، والحمد لله استجاب المريض لعملية نقل الصفائح، حيث بقي عدد الصفائح الدموية بعد الغسيل في النطاق الأمثل، وأظهر المريض زيادة مقبولة في الصفائح الدموية بعد نقل الدم، ولم يعاني من نوبة نزيف خلال فترة علاجه بالصفائح الدموية المغسولة.

وأوضح الدكتور سعد مهلب، أنه نظراً لعدم توفر خدمة تقديم الصفائح الدموية المغسولة من قبل أي مركز مانح في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أجل تلبية طلب المريض الحاد واليومي على نقل الصفائح الدموية، فقد اعتمدت خدمات بنك الدم بروتوكول غسيل صفائح الدم والذي يحتاج لنحو الساعتين والنصف للتحضير، وقامت خدمات بنك الدم بتجهيز الصفائح الدموية المغسولة التي يحتاجها المريض طيلة 14 يوماً متتالية .

وقد تأسست خدمات بنك الدم في 2020، تحت إشراف دائرة الصحة، وتديرها شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، أكبر شبكة للرعاية الصحية في الدولة، وتعمل خدمات بنك الدم ضمن شبكة من مراكز التبرع بالدم الموزعة في أبوظبي والعين والظفرة، لتوفر منتجات الدم والخدمات الطبية المتعلقة بنقل الدم في جميع أنحاء إمارة أبوظبي.

وتجدر الإشارة إلى المساهمة الفاعلة والمتكاملة لخدمات بنك الدم ضمن منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، من خلال تعاونها الدائم مع الهيئات المسؤولة، والأطراف المعنية، والمستشفيات، والأطباء، والمتبرعين بالدم، لضمان الجودة التي تلتزم بمعايير التميز الدولية والمحلية، والتي حددتها الجمعية الأمريكية لبنوك الدم (AABB)، واللائحة الاتحادية لنقل الدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودائرة الصحة – أبوظبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news