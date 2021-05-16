«30 دقيقة» تعزز صحة موظفي حكومة عجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (الاتحاد) أطلقت دائرة الموارد البشرية بعجمان برنامج «30 دقيقة» بهدف تعزيز الصحة النفسية لموظفي حكومة عجمان، وتوعيتهم بأهمية الصحة المعنوية والنفسية للموظفين، وللتغلب على الضغوطات والتحديات بمساندة المختصين والمستشارين في مجال الصحة النفسية، لتحقيق التوازن المطلوب بين الحياة المهنية والاجتماعية.

ويتعين على الموظف إرسال طلب للتعريف عن نفسه من خلال بطاقة العمل، وتوضيح المشكلة التي يعاني منها للاستفادة من البرنامج، الذي يقدم خدمة الاستشارات للموظف وعائلته، ويقدم التوصيات وخطة العمل وتقريراً بعد كل جلسة والمتابعة الدورية للموظف من قبل المختصين، إلى أن يتم الانتهاء من الدعم المطلوب.

ويحق لكل موظف في حكومة عجمان طلب 6 جلسات استشارية مجانية، وفي حال تجاوز الجلسات المجانية، يتحمل الموظف مع نظام التأمين الصحي التكلفة المشتركة، حسب المنافع التأمينية.