الامارات | انقاذ سلحفاة تراكمت عليها قشريات شقائق النعمان برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن انقاذ سلحفاة تراكمت عليها قشريات شقائق النعمان برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، سلحفاة منقار الصقر من الموت إثر تراكم القشريات من نوع شقائق النعمان عليها ما قد يؤدي إلى نفوقها بسبب زيادة وزنها وعدم تمكنها من الوصول إلى سطح البحر للتنفس.

وقال المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، الدكتور سيف الغيص، إن السلحفاة وجدت في حالة سيئة تعاني من التصاق أحياء بحرية من القشريات من نوع شقائق النعمان مع بعض الأصداف عليها.

وأوضح، أن السلحفاة تعود لسطح البحر للحصول على الاكسجين للتنفس، لكن بسبب كثرة القشريات على عليها يعيق وصولها للسطح للحصول على الاكسجين ما قد يؤدي إلى نقوفها.

وأوضح أنه تم انقاذ السلحفاة وإزالة جميع القشريات من عليها وإعادتها للبحر مرة أخرى للحفاظ على البيئة البحرية للكائنات البحرية في رأس الخيمة.

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