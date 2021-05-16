«تنمية المجتمع»: الأسرة صانعة الإنجازات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الدكتورة بشرى الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، في تصريح لها بمناسبة اليوم الدولي للأسرة، أهمية تكوين أسرة متماسكة تشكل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لشتى فئاته، قادرة على مواكبة التغيرات والتحديات، وصانعة للإنجازات التي تضاف إلى رصيد الوطن.

وقالت الملا: يلعب قطاع التنمية المجتمعية في إمارة أبوظبي دوراً كبيراً في تمكين الأسرة، عبر الاستثمار في تطوير الاستراتيجيات والسياسات الاجتماعية التي تكفل خلق مجتمع متماسك، قادر على بناء أجيال مبدعة صانعة للتغير للأفضل، وعلى الرغم من التحديات التي صاحبت تفشي جائحة كوفيد- 19، برهنت الأسرة على دورها المحوري في احتواء الأزمة، والتعامل مع رعاية الأطفال بالشكل الأمثل.

وتابعت: وصلت الدائرة إلى المراحل الأخيرة من إطلاق استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، هذا المشروع الذي يمثل محوراً أساسياً ضمن أولوياتنا، لما له من أهمية في دراسة وتحليل التحديات الاجتماعية الحالية والمستقبلية التي تؤثر على جودة حياة الأسرة واستقرارها، والعمل على التحديات التي تواجه الأسرة مثل حالات الطلاق، والعزوف عن الزواج والتحديات المتعلقة بالتوازن بين العمل والحياة الأسرية، مع التركيز على أهمية تحفيز مشاركة الشباب وتفعيل دور كبار السن في المجتمع، والتي سيتم تطبيقها عبر مجموعة من البرامج والمبادرات المستدامة تساهم في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية للأسرة في إمارة أبوظبي.