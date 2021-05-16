اخبار الخليج / اخبار الإمارات

استئناف احتساب رسوم «درب أبوظبي» اليوم

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل أنه سيتم استئناف احتساب رسوم نظام التعرفة المرورية «درب أبوظبي» ابتداء من اليوم خلال ساعات الذروة. وأكد المركز أن احتساب الرسوم سيعود كما كان سابقاً، بعد أن كانت مجانية خلال عطلة عيد الفطر المبارك التي انتهت أمس. واحتساب الرسوم سيكون خلال ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية، من يوم السبت إلى يوم الخميس. ويهدف «درب أبوظبي» إلى ضمان انسيابية الحركة المرورية خلال أوقات الذروة التي تشهد زيادة كبيرة في حركة السير والتنقل.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا