الامارات | فرصة لسقوط أمطار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة لسقوط أمطار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقساً صحوا بوجه عام وغائماً جزئيا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار فيما تميل درجات الحراة للارتفاع يوم الخميس.

وأشار المركز، في تقرير حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الأحد إلى الخميس، إلى أن الطقس غدا سيكون رطبا على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً يصبح صحوا بوجه عام مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية و احتمال سقوط أمطار شرقاً بعد الظهر، والرياح : جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهاراً مثيرة للغبار ، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل طقس يوم " الإثنين " رطبا على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف يصبح صحوا بوجه عام مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر طقس يوم " الثلاثاء " رطبا على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً يصبح صحوا بوجه عام مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقاً، والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما سيكون طقس " الأربعاء " رطبا على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً يصبح صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً على المناطق الشرقية بعد الظهر، والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم "الخميس" طقسا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً شرقاً بعد الظهر وارتفاعا في درجات الحرارة، والرياح : جنوبية شرقية وجنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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