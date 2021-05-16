مراكز شرطة أبوظبي تستقبل زوار «نافذتي» في العيد

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت مراكز الشرطة على مستوى إمارة أبوظبي زوار نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، ضمن مشروع مبادرة «نافذتي» (الزيارة عن بُعد)، وقدم الأهالي التهاني بعيد الفطر المبارك للنزلاء خلال الزيارات المرئية.

وأشاد أهالي النزلاء باهتمام شرطة أبوظبي، وحرصها على توفير بيئة ملائمة للزيارات في مراكز الشرطة وتقنيات متطورة عكست النقلة النوعية على مستوى التحول الرقمي في إمارة أبوظبي للتواصل الذكي عن بُعد، حيث تم تقديمها بطريقة سهلة وسلسة وآمنة، وخلال فترة قياسية مناسبة.

وأوضح العميد فيصل عيسى الحمادي نائب مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، أن مراكز الشرطة شاركت الزوار فرحة العيد ووزعت عليهم معايدة العيد، لافتاً إلى أن المشروع يهدف إلى التخفيف على الأسر الجهد والوقت لزيارة النزلاء وجمعهم بأسرهم من خلال زيارات مرئية في أوقات مناسبة، عبر ربط وتوفير شاشات اتصال مرئية بين مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية ومراكز الشرطة على مستوى إمارة أبوظبي، وشهدت التزاماً من الزوار بالتعليمات الوقائية والاحترازية التي صدرت من الجهات الرسمية.