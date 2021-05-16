21 ألف مكالمة تلقتها غرفة العمليات بشرطة الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

تلقت غرفة العمليات ومركز الاتصال بشرطة الشارقة 21 ألفاً و219 مكالمة هاتفية، على مستوى الإمارة خلال فترة الفترة من 11 إلى 14 مايو الجاري، منها 18677 مكالمة هاتفية عبر الرقم (999) المخصص للحالات الطارئة، و2542 مكالمة غير طارئة على الرقم (901).

واشتملت المكالمات على الاستفسارات العامة، والخدمات الشرطية المقدمة، وتم التعامل مع كافة المكالمات والبلاغات والاستفسارات الواردة على وجه السرعة بعد تقييمها من قبل المستجيب الأول، بهدف ضمان سرعة الانتقال لموقع البلاغ، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الشرطية الأخرى ضمن نطاق تقليل زمن الاستجابة. وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة نجاح خطتها الأمنية الشاملة التي طبقتها خلال عطلة عيد الفطر المبارك بكافة مدن إمارة الشارقة،

وأكد المقدم عمر بوغانم مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة بالإنابة، على نجاح الخطة المرورية التي وضعتها، ونفذتها الإدارة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، بمشاركة الوحدات المختلفة بشرطة الشارقة.

وقال: إن وعي والتزام قائدي المركبات، ومستخدمي الطريق بإجراءات السلامة المرورية وتقيدهم بها قد ساعد على نجاح الخطة المرورية، وعدم تسجيل وفيات خلال فترة عطلة العيد، رغم كثافة الحركة المرورية في الشوارع والطرق الداخلية والخارجية، إضافة للوجود المروري المكثف على مختلف طرقات الإمارة، لافتاً إلى أن إدارة المرور اتخذت كافة الإجراءات وفق الخطة المعدة لتأمين السلامة المرورية، الأمر الذي شكل عامل النجاح الذي تحقق في بلوغ (صفر) وفيات.