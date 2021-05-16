باع المزرعة واحتفظ بملكيتها باسمه

ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

قررت محكمة النقض أبوظبي، القضاء مجدداً في قضية نزاع تجاري بين بائع ومشترٍ بإعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد بحيث يرد البائع الثمن المقدر بالعقد 500 ألف درهم، إضافة إلى 280 ألف درهم عن قيمة التحسينات الحاصلة في العقار، ليصبح المبلغ المراد دفعه هو 780 ألف درهم، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وتدور حيثيات القضية في إقامة مشترٍ دعوى قضائية ضد بائع (مالك عقار) ومواجهته بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى، وإلزامه بنقل ملكية الأرض الزراعية بإمارة أبوظبي، وذلك على سند من القول إنه بموجب العقد المؤرخ اشترى من مالك الأرض الزراعية المذكورة مقابل ثمن قدره 500 ألف درهم مع التطويرات التي أجراها على الأرض بمبلغ 280 ألف درهم.، وقد ظلت الأرض مسجلة باسم البائع وعندما طلب المشتري من البائع تنفيذ التزامه بنقل ملكية الأرض محل الدعوى رفض دون مبرر الأمر الذي كانت معه الدعوى.