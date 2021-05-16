الامارات | مكتوم بن محمد رئيساً لديوان حاكم دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد رئيساً لديوان حاكم دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (22) لسنة 2021 بتعيين سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيساً لديوان صاحب السموّ حاكم دبي.

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