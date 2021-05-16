الامارات | «بلدية الشارقة» تصدّق 94 ألف عقد إيجار خلال الربع الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية الشارقة» تصدّق 94 ألف عقد إيجار خلال الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بلدية مدينة الشارقة عن تصديق نحو 94 ألفاً و163 عقد إيجار بمختلف أنواعها، خلال الربع الأول من العام الجاري، في إطار حرصها على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإضفاء الصفة القانونية في العلاقة بين الطرفين، كما وفرت للمتعاملين قنوات عديدة لتصديق هذه العقود، تشمل مراكز الخدمة المختلفة التابعة للبلدية، والخدمة عبر الموقع الإلكتروني.

وأكد مدير إدارة التنظيم الإيجاري في البلدية، حامد القائد، لـ«الإمارات اليوم» أن البلدية وفرت للمراجعين والمتعاملين كل التسهيلات اللازمة لتصديق عقود الإيجار وفق أحدث الطرق والأساليب التي تعتمد على التحول الرقمي، تماشياً مع استراتيجيتها لدعم قدرات إمارة الشارقة في الجذب السياحي والاستثماري والسكني، واختصار الوقت والجهد على المتعاملين.

وتابع أن البلدية وفرت خدمة تصديق عقود الإيجار عن بُعد من خلال موقعها الإلكتروني، ضمن جهودها في تعزيز التحول الرقمي بمنظومة عملها، وإنجاز مختلف معاملات الجمهور، حيث وفرت عبر موقعها العديد من الخدمات التي تتعلق بتجديد عقود الإيجار بمختلف أنواعها، بهدف تنظيم العلاقة بصورة مستمرة بين المؤجر والمستأجر والتسهيل والتيسير على المتعاملين وعدم تعطيل مصالحهم.

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