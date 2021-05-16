الامارات | شرطة الشارقة تلقت 18 ألفاً و677 مكالمة هاتفية طارئة خلال العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تلقت 18 ألفاً و677 مكالمة هاتفية طارئة خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت غرفة العمليات ومركز الاتصال في شرطة الشارقة 21 ألفاً و219 مكالمة هاتفية، على مستوى الإمارة خلال عطلة عيد الفطر المبارك (من 11 إلى 14 مايو الجاري»، منها 18 ألفاً و677 مكالمة هاتفية عبر الرقم (999) المخصص للحالات الطارئة، فيما تلقت 2542 مكالمة غير طارئة على الرقم (901)، والتي اشتملت على الاستفسارات العامة، والخدمات الشرطية المقدمة.

وأشار مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة العقيد جاسم بن هده السويدي، إلى أنه تم التعامل مع كل المكالمات والبلاغات والاستفسارات الواردة على وجه السرعة بعد تقييمها من قبل المستجيب الأول بهدف ضمان سرعة الانتقال لموقع البلاغ، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الشرطية الأخرى ضمن نطاق تقليل زمن الاستجابة.

وأكد نجاح الخطة الأمنية الشاملة التي طبقتها شرطة الشارقة خلال عطلة عيد الفطر المبارك بكل مدن إمارة الشارقة، والتي عكست مدى الكفاءة الاستراتيجية التي تعاملت بها جميع الجهات المختصة بالقيادة، والشركاء الاستراتيجيين، حيث كثفت شرطة الشارقة من تواجد دورياتها الأمنية والمرورية على مختلف المناطق والأحياء، وعلى الطرق والشوارع الداخلية والخارجية بمدينة الشارقة والمنطقتين الشرقية والوسطى، وذلك بهدف تأمينها، وضمان تسهيل حركة السير والمرور بها.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة المقدم عمر بوغانم، أن وعي والتزام قائدي المركبات، ومستخدمي الطريق بإجراءات السلامة المرورية ساعد على نجاح الخطة المرورية وعدم تسجيل وفيات خلال فترة عطلة العيد، رغم كثافة الحركة المرورية في الشوارع والطرق الداخلية والخارجية، إضافة إلى التواجد المروري المكثف على مختلف طرقات الإمارة.

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