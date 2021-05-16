الامارات | دفع إلكتروني في مركبات أجرة أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن دفع إلكتروني في مركبات أجرة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل أن مركبات الأجرة العاملة في الإمارة ستوفر اعتباراً من اليوم خدمة دفع تعرفة المركبة إلكترونياً من خلال تطبيق PayBy، بطريقة سهلة وآمنة ومريحة بدلاً من الدفع نقداً، في خطوة تسهم في تنويع خيارات الدفع المتوافرة، وتعزز مستوى السلامة في عمليات نقل الركاب عبر أسطول مركبات الأجرة، وترتقي بجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي المركبات وتحد من مخاطر انتقال العدوى في ظل الظروف الراهنة.

وتتسم معاملة دفع أجرة المركبة عبر تطبيق PayBy بالسلاسة، فعند الوصول إلى الوجهة المقصودة، يمكن للراكب أن يطلب من السائق خيار الدفع عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR، وتأكيد المعاملة عن طريق إدخال كلمة المرور الخاصة به أو خاصية التعرف على الوجه في هاتفه الذكي، وسيتلقى كلٌ من السائق والراكب إشعاراً عند إتمام المعاملة بنجاح.

ويمكن لمستخدمي بطاقات الائتمان إضافة بطاقاتهم إلى حساب PayBy وإجراء المعاملة.

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