الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دفع

قال متعامل إن ورشة لصيانة المركبات عرضت عليه خيارين لدفع المبلغ: الأول وفقاً لنظام الفاتورة شاملةً ضريبة القيمة المضافة ونسبتها 5%، والثاني من دون فاتورة، وفي هذه الحالة لن يتم تحميله قيمة الضريبة، متسائلاً عن مدى قانونية هذا الإجراء والعقوبات التي قد تطال الورشة!

صحة

نوّه متعامل مع هيئة الصحة في دبي بسرعة التفاعل مع الشكوى التي تقدم بها والمتعلقة بموعد عملية جراحية خاصة به، إذ تلقى أربعة اتصالات من موظفين مختلفين للتأكد من حل مشكلته.

عروض

يتلقى قراء اتصالات يومية متكررة من مندوبي الشركات المزودة لخدمات الإنترنت المنزلي في الدولة، لتقديم عروض جديدة، على الرغم من رفضهم هذه العروض، واكتفائهم بالباقات التي بحوزتهم.

رقابة

طالب سكان في منطقة القليعة بالشارقة الجهات المعنية بفرض رقابة على البنايات قيد الإنشاء بسبب عدم التزام العمال بإجراءات السلامة، مشيرين إلى سقوط مخلفات بناء من هذه المباني على الأرض، ما يلحق أضراراً بالمركبات والأشخاص المارين في المنطقة.

تباعد

رصد قراء عدم التزام محال في السوق الصيني بعجمان بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، إذ لا يوجد عدد أقصى للزبائن داخل المحل الواحد.

كمامات

تساءل قراء عن الطريقة القانونية المثلى للتعامل مع الأشخاص الذين يستخدمون المصاعد الكهربائية في المباني السكنية والتجارية من دون الالتزام بارتداء الكمامات، مشرين إلى أن الظاهرة بدأت تتسع بشكل لافت، ما يستدعي اتخاذ إجراءات مناسبة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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