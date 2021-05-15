محمد بن زايد يزور حاكم رأس الخيمة ويتبادلان التهاني بعيد الفطر

ابوظبي - سيف اليزيد - تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي. كما تبادل سموهما - خلال اللقاء الأخوي الذي جرى في استراحة جبل جيس - الأحاديث الودية التي تتعلق بمسيرة الوطن وتحقيق سعادة المواطن وتطلعاته في ظل قائد مسيرة الخير المباركة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ..راجيين المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا وشعبنا وهو ينعم بمزيد من الرخاء والازدهار.

حضر اللقاء ..سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي والشيخ أحمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة والشيخ خالد بن سعود القاسمي والشيخ صقر بن سعود القاسمي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.