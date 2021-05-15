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محمد بن راشد: الإمارات تحقق نمواً 44% في الاستثمارات الأجنبية الواردة لدولتنا في 2020

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ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم السبت، أن دولة الإمارات حققت نمواً 44% في الاستثمارات الأجنبية الواردة في 2020.  

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «رغم تقديرات الأمم المتحدة بانخفاض تدفقات الاستثمارات الخارجية على مستوى العالم بنسبة 42٪ في 2020 بسبب الجائحة، دولة الإمارات تحقق نمواً 44% في الاستثمارات الأجنبية الواردة لدولتنا في 2020 مقارنة بـ 2019 لتصل 73 مليار درهم.. إدارة الأزمات تخلق عائداً ..وأزمات الإدارة تدمر مكاسباً».
 
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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