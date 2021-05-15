محمد بن راشد: الإمارات تحقق نمواً 44% في الاستثمارات الأجنبية الواردة لدولتنا في 2020

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم السبت، أن دولة الإمارات حققت نمواً 44% في الاستثمارات الأجنبية الواردة في 2020.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «رغم تقديرات الأمم المتحدة بانخفاض تدفقات الاستثمارات الخارجية على مستوى العالم بنسبة 42٪ في 2020 بسبب الجائحة، دولة الإمارات تحقق نمواً 44% في الاستثمارات الأجنبية الواردة لدولتنا في 2020 مقارنة بـ 2019 لتصل 73 مليار درهم.. إدارة الأزمات تخلق عائداً ..وأزمات الإدارة تدمر مكاسباً».



