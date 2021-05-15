«30 أمنية في 30 يوماً» ترسم البسمة على وجوه الأطفال

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تمكنت مؤسسة «تحقيق أمنية» من رسم الابتسامة على وجوه أكثر من 30 طفلاً وطفلة من جنسيات مُختلفة والمُصابين بأمراض خطيرة، وذلك ضمن مبادرة «30 أمنية في 30 يوماً» التي استمرّت طوال شهر رمضان الكريم.

وثمّنت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية» مساعي أصحاب القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء الذين استجابوا لحملة المؤسسة «30 أمنية في 30 يوماً» وسارعوا إلى تقديم العون والمساعدة لتحقيق أمنيات الأطفال المرضى. كما خصّت الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان بالشكر نادي الجزيرة أبوظبي، ومنتجع جميرا السعديات على مساهمتهما في تحقيق أمنيات 4 أطفال، مؤكدة أن أرض الإمارات، أرض زايد العطاء كانت وستظلّ دوماً ينبوعاً للخير لا ينضب.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: يسعدنا أن نتمكّن خلال شهر الخير والبركة من رسم الابتسامة على وجوه مجموعة من الأطفال الذين يُعانون من أمراض القلب، والسكري من الدرجة الأولى، وسرطان الدم، والفشل الكلوي والأورام في المخ، وإسعادهم مع عائلاتهم، وتحويل تفكيرهم عن معاناتهم مع المرض. وأضاف: لقد تمكنّا، وبفضل أهل الخير وجهودهم الإنسانية المُباركة، من تحقيق أمنيات الأطفال في الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الألعاب، والكمبيوتر المحمول، والهواتف الذكية، إضافة إلى غرف النوم ورحلات التسوق وغيرها من الأمنيات التي إسهمت في نشر الفرحة والسعادة لدى أطفالنا المرضى.